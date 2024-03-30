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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة مطروح في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.. صور

متابعة المشروعات
متابعة المشروعات بمطروح

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة مطروح في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل أى عقبات لسرعة إنهائها في التوقيتات المحددة .

وقام المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد  بتفقد أعمال التطوير بحى الشروق بالكيلو ٧ ومدخل المدينة من أعمال بنية تحتية قبل أعمال الرصف من مراجعة وتنسيق في شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والإتصالات وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضارى والتيسير على حركة السيارات والمواطنين وذلك  بعد توسعة الشارع وإزالة الاشغالات، مع المتابعة المستمرة  لإزالة المعوقات بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية  في أعمال البنية التحتية  في اطار الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة مدخل حى الشروق والتى يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، وكذلك تفقد أعمال  تطوير وتوسعة مدخل المدينة من الكيلو ٨ إلى إلى داخل المدينة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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محافظة مطروح المشروعات الخدمية هشام امنة حياة كريمة

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