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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الهولندية: الإفراج عن ثلاثة رهائن في حادثة إيدي

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

قالت الشرطة الهولندية اليوم السبت إنه تم إطلاق سراح ثلاثة رهائن في إطار المفاوضات مع محتجزي رهائن ببلدة إيدي شرق هولندا ، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وذكرت الشرطة الهولندية في وقت سابق من اليوم، أن عدة أشخاص كانوا محتجزين كرهائن في بلدة إيدي بشرق هولندا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وتم إخلاء المنازل في المنطقة.

وأشارت الشرطة الهولندية إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي. 

وذكرت صحيفة دي تليخراف الهولندية نقلاً عن عدة مصادر مجهولة أن رجلاً كان يحمل أسلحة ومتفجرات، احتجز أشخاصًا في ملهى Petticoat الليلي المحلي.

وقالت الشرطة في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تجري عملية احتجاز رهائن تشمل عدة أشخاص في مبنى بوسط بلدة إيدي"، وأضافت أنه تم نقل مقهى وسكان نحو 150 منزلا إلى بر الأمان وعدد الرهائن غير معروف. 

وقالت البلدية المحلية على موقعها الإلكتروني إن وسط المدينة أُغلق، وإن شرطة مكافحة الشغب وخبراء المتفجرات كانوا في مكان الحادث.

 ووفقا للشرطة، لا يوجد حاليا ما يشير إلى عمل إرهابي.

الشرطة الهولندية حادثة إيدي الإفراج عن ثلاثة رهائن إطلاق سراح ثلاثة رهائن

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