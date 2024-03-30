التنمية المحلية تتابع جهود محافظة أسيوط في تطوير المناطق ورصف الطرق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسيوط في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المشار إليها، خاصة أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير بشوارع مركز ومدينة البداري، ضمن خطة المحافظة 2023/2024، وذلك لرفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات، ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جار رصف شارع الضرائب خلف مجلس مدينة البداري عقب تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات ورفع الإشغالات وفرش ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها تمهيداً لوضع الطبقة الأخيرة للرصف ونهو تلك الأعمال بطريقة سليمة مع مراعاة جودة الأعمال للحفاظ على المواطنين من حوادث الطرق وإظهاره بالشكل الجمالي.

وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمراحل العمل من محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وبمشاركة حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر، نائبي رئيس المركز، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي الإشغالات والمرافق والرصف وبالتنسيق مع شركات المرافق للتأكد من الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

1000107340

1000107341