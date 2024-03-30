عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة أسيوط في تطوير المناطق ورصف الطرق

مشروعات رصف الطرق
مشروعات رصف الطرق بأسيوط

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسيوط في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المشار إليها، خاصة أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير بشوارع مركز ومدينة البداري، ضمن خطة المحافظة 2023/2024، وذلك لرفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ولفت إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات، ورفع العبء عن كاهلهم ووفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جار رصف شارع الضرائب خلف مجلس مدينة البداري عقب تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات ورفع الإشغالات وفرش ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها تمهيداً لوضع الطبقة الأخيرة للرصف ونهو تلك الأعمال بطريقة سليمة مع مراعاة جودة الأعمال للحفاظ على المواطنين من حوادث الطرق وإظهاره بالشكل الجمالي.

وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمراحل العمل من محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وبمشاركة حافظ جلال حافظ وعلاء الناظر، نائبي رئيس المركز، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي الإشغالات والمرافق والرصف وبالتنسيق مع شركات المرافق للتأكد من الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

1000107340
1000107340
1000107341
1000107341
1000107342
1000107342
أسيوط وزارة التنمية المحلية الطرق هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

بعد هجوم موسكو الأخير.. العديد من المهاجرين يتوافدون إلى طاجيكستان

كسوف القزم الأبيض مع الشمس..متغير كارثي جديد اكتشفه علماء الفلك|ما القصة ؟

مفاجأة.. تضاعف ثروة الرئيس الأوكراني منذ عام 2022

ماذا يحدث بعد قرار صندوق النقد منح مصر 8 مليارات دولار.. خبير يوضح النتائج المترتبة

مدبولي يزور مصنعا للأدوات الكهربائية في العاشر باستثمارات تركية 100 مليون دولار

إنتصار جديد..المجلس القومى للمرأة يشيد بقرار تعيين 16 قيادة نسائية بوزارة الأوقاف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

فيديو

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ