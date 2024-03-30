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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 259 مخالفة مرورية في 24 ساعة

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 259 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  29 ألفا و470 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

إدرة المركبات إتخاذ الإجراءات القانونية السير بدون لوحات معدنية الإجراءات القانونية تم إتخاذ الإجراءات القانونية مخالفات متنوعة مدير امن الغربية مركبات توك توك امن الغربية العميد وائل حمودة

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