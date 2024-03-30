أمير مرتضى منصور: إمام عاشور يتظاهر بالانتماء للأهلي.. اعرف السبب

أكد أمير مرتضى منصور، الذي كان مشرفًا عامًا سابقًا على الكرة في نادي الزمالك، أن إمام عاشور لاعب الأهلي، ينتمي للزمالك ويدعي الإنتماء للأهلي الآن لأنه أصبح مصدر رزقه.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة "النهار": “إمام عاشور يتظاهر بأنه أهلاوي على الرغم من حبه السابق للقلعة البيضاء، ولكن كل ده معروف ليه، متابعا: ” لو لاعب بياخد 10 مليون في الزمالك وجاله 30 في الأهلي هيبص لأيه؟ هيبص لأكل عيشه.

وتابع:" الحب والانتماء ده للجمهور فقط لكن اللاعبين كل لاعب بيبص علي مصلحته وأكل عيشه فين، معقبا:" اللي بيتحرق دمه بس الجمهور".