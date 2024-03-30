صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

حل أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، ضيفا ببرنامج “أسرار” تقديم الإعلامية أميرة بدر عبر فضائية “النهار”، متحدثا فيه تفاصيل كثيرة والده وأزمة اللاعب كهربا مع النادي الزمالك.

أمير مرتضى منصور: «اتعلق لي ورقة مادخلش نادي الزمالك زي ما منعنا ناس»



أمير مرتضى منصور: كنت بصرف ملايين على الزمالك من فلوسي الخاصة



أمير مرتضى: عرضت على كهربا التجديد مقابل حل النزاع ورفض



الزمالك عزبة خاصة.. رد جرئ من أمير مرتضي منصور على هذة الإشاعة



أمير مرتضى منصور: «والدي بيعمل مشاكل كتير.. وماعندوش حكمة بسبب ناس بتسخنه»



أمير مرتضي منصور: إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي وبيجري على أكل عيشه



صرفت على النادي وماخدتش جنيه.. أمير مرتضي منصور يكشف عن تفاصيل صادمة عن نادي الزمالك



أمير مرتضى يكشف التفاصيل الحقيقية لأزمة كهربا مع الزمالك



كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب توليه منصبه في نادي الزمالك قائلًا: "انا طيب وشرير في نفس الوقت وبيطلع ده مع اللي يستحق، موضوع اني كنت ظابط او محامي وماليش علاقة بالكورة، ده موجود في كل العالم، وعندنا معظم اللي بيلعب كورة مبيهتموش بالدراسة، وده هنا وبرا مصر، والاساطير كلها كده، امثلة محمد صلاح وكريستيانو مثلًا، دول مانعرفش خريجين ايه، لكن أساطير في مجالهم، ومفروض يكون فيه حد متعلم كويس يدير، وهتلاقي المعادلة دي موجودة اوي في الهاند بول، معظمهم خريجي هندسة وطب".

وقال أمير مرتضى: "الكورة بقى هي اللي بتاخد من التعليم، وأنا كنت من ناشئين الزمالك ونفس جيل شيكابالا، وكنت لعيب شاطر، لكن كان عليا ضغوط كبيرة، وده بسبب ان والدي كان نائب رئيس الزمالك، وده كان ضغط عليا لأن الكل عارف ان ابويا رقم 2 في النادي، وكنت هتعامل معاملة خاصة سواء إيجابية او سلبية، وده أثر عليا".

وأضاف أمير مرتضى قائلًا: “انا في قطاع الناشئين كان مجلس الإدارة بيتحل، فكان في مشاكل اننا نبقى موجودين أو لأ، زي دلوقتي متعلق لي ورقة اني ما دخلش النادي، وكتير عملوها، وبيحصل، ده عشان اللي كان في الإدارة سابقاً بيبقى له شعبية وجماهيرية فمايرجعش تاني، واحنا موجودين عملنا كده بس بإجراءات قانونية”.

وتابع: " وأنا في النادي مكنتش معني بقصة الانتخابات، ودايمًا كنت أحب أبعد عن الحتة الاجتماعية، ببعد عنها، لأني عارف ان في يوم من الأيام هتحط فيها، سواء انتخابات أو منصب في النادي، وساعتها أنا كنت معني أكتر بالكورة".

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن عدم تربحه من منصبه في النادي، قائلًا: “نادي الزمالك بالنسبة لمجلس الإدارة بيبقى عمل تطوعي، وانا كنت متعين مشرف عام على الكورة، ولو اي حد غيري مفروض يبقى أعلى مرتب وبيوصل لملايين، بياخد زي لاعبى الكرة والمدير الفني، واتعرض عليا أندية جوه مصر وبرة مصر واعتذرت لأصحاب النوادي زي الامارات والسعودية، لكن دي مش شغلتي، أنا كنت بعملها للزمالك ببلاش، ومكنش فيه مرتب شهري ليا، بالعكس أنا كنت بصرف ملايين من فلوسي الخاصة”.

وقال أمير مرتضى: "كل السفريات والمعسكرات اللي على مدار خمس سنين معايا فواتيرها، إقامة وطيارتي والنادي متحملهاش، ولما مسكت غيرت اللائحة بتاعة العقوبات والمكافآت، وكانت ان مدير الكرة أو المشرف العام، بياخد 200% أو 300% من المكافأة، يعني لو اللاعب مكافأة الماتش 10 آلاف جنيه، المشرف ياخد 30 ألف جنيه.

وأوضح أنا عدلت اللائحة ولغيتها ليا ولـ اللي بعدي، والمعادلة كانت غلط، لانها كانت ان عضو مجلس الإدارة هو المشرف على الكرة، ومينفعش ان عضو المجلس للنادي يتربح منه، حتى لو بشكل قانوني، ومفيش حد في ظروفي في كل النوادي، مفيش حد أبوه رئيس النادي، ومتشلش من عليا ضغط ان والدي رئيس لنادي، لأن للأسف في مصر العمل العام، انت بتبقى فيه عُرضة لأي حاجة، بسبب ان زي ما فيه ناس بتحبك وبتدعمك، فيه ناس بتطلع عليك إشاعات وبتتكلم عليك".

وعلق أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على أزمة محمود كهربا قائلًا: “كافأت لعيبة كتير كنت بقوله هات جون واديك شيك بـ 100 ألف تصرفه بعد الماتش، زي كهربا وأوباما ومصطفى محمد، وكهربا كان لاعب مهم جدًا في فترة 2018، قبل ما يهرب، وفيه حكم محكمة بيقول إنه هرب”.

وأضاف أمير مرتضى: "هو شاف ان عقده باطل والنادي شاف إن عقده ممتد، وهو كده دي وجهة نظره، وروحنا الفيفا وهو خسر القضية أول درجة، واتحكم ضده بـ 32 مليون جنيه ما يعادل ساعتها 2 مليون دولار، وهو استأنف عشان يقلل المبلغ أو يلغيه، واحنا استأنفنا عشان نزود المبلغ ونحوله بالدولار، والمحكمة الرياضية أيدت حكمنا بـ 2 مليون دولار".

وقال أمير مرتضى: "أنا اللي عامل القضية من أولها لآخرها، وكهربا طلع في حلقة تليفزيونية مع سيف زاهر والفيديو موجود في القضية، وسأله يا كهربا عقدك فيه قد إيه في الزمالك، وقاله انا عقدي فيه سنتين وجددت سنتين، وسيف زاهر سأله تأكيدًا يعني العقد فيه 4 سنين، قاله آه، وهو اعترف وخسر القضية بسبب الفيديو ده، وكهربا اتحط في ظروف صعبة، خلته يعتمد على نفسه وقوته، ماعرفش الأهلي وقف جنبه ولا لا".

وواصل أمير مرتضى قائلًا: "انا معترض على حاجة، إنه في الآخر دفع بالمصري، رغم احنا شفنا الدولار كان بيحصل فيه إيه الفترة اللي فاتت، وضرر الزمالك لما كهربا هرب، كلف النادي أكتر من 2 مليون دولار، اشترينا بديل له اللي هو محمد أوناجم بـ مليون ونص المليون دولار، وبن شرقي بـ 400 ألف دولار، فا التوتال في التحويلات كان حوالي 2 مليون دولار غير عقود اللاعبين، والموضوع مش إنسانيًا، دي حقوق، وقبل ما يمشي قولتله أجدد لك، قالي لأ، وهعمل شكوى، ومن اللحظه دي مش هتشوفوني، وهرب بعدها على طول".

ورد أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على إشاعة أن نادي الزمالك كان عزبة مرتضي منصور وأولاده، قائلا: “فكرة أن يكون هناك عائلة مكونة من 3 أشخاص هم بيشتغلوا فى مكان واحد دا حقيقة وحاجة متعيبش”.

وأضاف أمير مرتضي منصور: “المكان اللي بنديره يا نفرض سيطرة عليه يا اما منبقاش موجودين.. لأننا هنحساب على دا.. وهذا تكرر فى أندية كثيرة مثل الإسماعيلي ودي حاجة بتحصل عادي".

وتابع أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “دا كان بيحصل فى الأهلي زى كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم ودول أساطير بالنسبة لي.. وصرفت ملايين على نادي الزمالك لأني كنت عايز أنجح فى سن صغير والمكان دا انا كنت بحلم ألعب فيه كرة وبقيت بديره فبقيت حاجة أكبر".

وقال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إنه لا يفضل الرد على الشائعات التي توجه له، والتركيز فقط على عمله، ويحترم حتى خصومه، ويراهن على أن من هو أمامه هو من سيتراجع".

وأضاف أمير مرتضي منصور: “فخور أني لولا مرتضي منصور مكنتش معروف وكنت هكون عادي.. وجزء من شخصيتي التي شكلت مرتضي منصور هو الذى شكلها ورباها وعلمها.. ولكن لو أنا كنت موجود لوحدي فى الزمالك؛ بالتأكيد كنت هدير بطريقة مختلفة”.

وتابع أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “عيوب مرتضي منصور فى الإدارة هو أن الصراعات مع ناس مالهومش لازمة للجدال معهم من الأساس.. والعيب الآخر إنه شخصية بيحب يعمل كل حاجة بإيده.. فهو لديه مركزية في الإدارة.. وهناك مستشارين كانوا يعملون معه محترمين بنسبة 50%.. والآخرين مكنوش تمام؛ علشان كانوا بيسخنوه، لأنه كان بيحب يسمع”.

وقال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “مفيش حد فى ليفل المحترفين لاعبين زملكاويين أو أهلاويين.. اللاعبين بالنسبة لهم ده عقد وأكل عيشه.. جوا قلبه هو بيحب مين أكتر؛ دي قصة مش هنعرفها”.

وأضاف: “مثلا كابتن حسام حسن من أساطير الأهلي ولما مشي بشكل هو شايفه مش كويس راح للزمالك واجتهد فيه وكان زملكاوي فى الوقت اللي كان فيه فى النادي”.

وأشار أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي وممكن انتمائه يتغير؛ لأنه أكل عيشه ومصلحته بقت فين”.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إنه كان هناك لاعب معين يعطيه مبلغا ماليا كلما سجل هدفا خلال المباريات، معقبا: “كنت بدي 100 ألف فى الماتش لو كسبنا.. ومنهم مصطفى محمد وكهربا”.

وأضاف: “كنت بحفز كهربا علشان هو كان لاعب مهم جدا فى الزمالك خلال مرحلة عام 2018.. وبعد كدا هرب وراح لنادي آخر .

وأوضح أن الموضوع خلص أن اللاعب فى الأخر شاف أن عقده باطل واحنا الأتنين روحنا الفيفا وهو خسر القضية أول درجة وحكم عليه ب32 مليون جنيه.. وهو أستأنف من أجل تقليل المبلغ أو إلغائه واحنا أستأنفنا علشان نزيد المبلغ”.

وتابع أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “المحكمة الرياضية أيدت الحكم بتاعنا وغيرت المبلغ إلى 2 مليون دولار.. وكهربا طلع فى حلقة تليفزيونية سأله المذيع أنت عقدك فضل قد إيه مع الزمالك قال فاضل سنتين ولكني جددت عامين فوق العامين.

وختم أن كهربا خسر القضية بسبب الفيديو دا.. وهو اتحط فى ظروف صعبة جعلته يعتمد على نفسه وموهبته”.