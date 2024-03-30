الزمالك عزبة خاصة.. رد جرئ من أمير مرتضي منصور على هذة الإشاعة

رد أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على إشاعة أن نادي الزمالك كان عزبة مرتضي منصور وأولاده، قائلا: “فكرة أن يكون هناك عائلة مكونة من 3 أشخاص هم بيشتغلوا فى مكان واحد دا حقيقة وحاجة متعيبش”.

وأضاف أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر: “المكان اللي بنديره يا نفرض سيطرة عليه يا اما منبقاش موجودين.. لأننا هنحساب على دا.. وهذا تكرر فى أندية كثيرة مثل الإسماعيلي ودي حاجة بتحصل عادي".

وتابع أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “دا كان بيحصل فى الأهلي زى كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم ودول أساطير بالنسبة لي.. وصرفت ملايين على نادي الزمالك لأني كنت عايز أنجح فى سن صغير والمكان دا انا كنت بحلم ألعب فيه كرة وبقيت بديره فبقيت حاجة أكبر".