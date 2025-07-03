قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب برلماني عاجل لتشغيل مدارس جديدة بالشرقية قبل انطلاق عام 2025/2026
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
اليوم.. انطلاق الجلسة التشاورية برعاية حماة الوطن لتشكيل قائمة انتخابات الشيوخ
النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
للنشر 12 منتصف الليل))تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
تحققت بإرادة القيادة السياسية.. وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تحوّلت من صحراء لإنجاز يفوق التوقعات|فيديو
جيش الاحتلال يطالب السكان بالاتجاه لمنطقة المواصي والامتناع عن العودة لمناطق القتال الخطيرة
«صبرت وربنا عوّضني» .. محمد شريف يكشف كواليس العودة للأهلي
جمال شعبان يوجه رسالة للشباب لتجنب سكتات القلب
جمال شعبان: من يمتلك الغذاء والدواء يكون صاحب قرار
عبد الناصر محمد يدخل دائرة الترشيحات لمنصب مدير الكرة في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان بيشغل الموتور.. مصرع عامل صعقا بكفر الشيخ

مصرع عامل
مصرع عامل
محمود زيدان

لقى عامل بمزرعة دواجن في محافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعه صعقًا أثناء تشغيل موتور المياه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وصول ع.ع 17 سنة، عامل إلى مستشفى بلطيم التخصصي، جثة هامدة بسبب صعق كهربائي.


وتبين أن المتوفى أثناء قيامه بتشغيل موتور المياه بمزرعة دواجن مستأجرة من الثروة السمكية، حدث ماس كهربائي بموتور المياه فصعقه التيار الكهربائي ما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، إثر صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.
 

حُرر المحضر رقم  2840 لسنة 2025م، إداري مركز البرلس، وأخطرت جهات التحقيق.

كفر الشيخ كهرباء بلطيم أمن كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن الخرف .. أعراض المرض والأسباب وطرق الوقاية

كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف .. أسباب الإصابة وسبل الوقاية

احمِ قلبك.. 5 عادات يومية تقيك من النوبة القلبية

احمِ قلبك.. 5 عادات يومية تقيك من النوبة القلبية

الاب وبناته الثلاث

زوجته بلغت عنه.. 100 ضابط أمريكي للبحث عن جندي سابق قتل بناته الثلاثة

بالصور

بتاعت التورتة والجاتو .. اعرفي طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

الكيكة الهشة
الكيكة الهشة
الكيكة الهشة

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد