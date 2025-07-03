كان بيشغل الموتور.. مصرع عامل صعقا بكفر الشيخ

لقى عامل بمزرعة دواجن في محافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعه صعقًا أثناء تشغيل موتور المياه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وصول ع.ع 17 سنة، عامل إلى مستشفى بلطيم التخصصي، جثة هامدة بسبب صعق كهربائي.



وتبين أن المتوفى أثناء قيامه بتشغيل موتور المياه بمزرعة دواجن مستأجرة من الثروة السمكية، حدث ماس كهربائي بموتور المياه فصعقه التيار الكهربائي ما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، إثر صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.



حُرر المحضر رقم 2840 لسنة 2025م، إداري مركز البرلس، وأخطرت جهات التحقيق.