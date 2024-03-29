أمير مرتضى منصور: «اتعلق لي ورقة مادخلش نادي الزمالك زي ما منعنا ناس»

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب توليه منصبه في نادي الزمالك قائلًا: "انا طيب وشرير في نفس الوقت وبيطلع ده مع اللي يستحق، موضوع اني كنت ظابط او محامي وماليش علاقة بالكورة، ده موجود في كل العالم، وعندنا معظم اللي بيلعب كورة مبيهتموش بالدراسة، وده هنا وبرا مصر، والاساطير كلها كده، امثلة محمد صلاح وكريستيانو مثلًا، دول مانعرفش خريجين ايه، لكن أساطير في مجالهم، ومفروض يكون فيه حد متعلم كويس يدير، وهتلاقي المعادلة دي موجودة اوي في الهاند بول، معظمهم خريجي هندسة وطب".

وقال أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الكورة بقى هي اللي بتاخد من التعليم، وأنا كنت من ناشئين الزمالك ونفس جيل شيكابالا، وكنت لعيب شاطر، لكن كان عليا ضغوط كبيرة، وده بسبب ان والدي كان نائب رئيس الزمالك، وده كان ضغط عليا لأن الكل عارف ان ابويا رقم 2 في النادي، وكنت هتعامل معاملة خاصة سواء إيجابية او سلبية، وده أثر عليا".

وأضاف أمير مرتضى قائلًا: “انا في قطاع الناشئين كان مجلس الإدارة بيتحل، فكان في مشاكل اننا نبقى موجودين أو لأ، زي دلوقتي متعلق لي ورقة اني ما دخلش النادي، وكتير عملوها، وبيحصل، ده عشان اللي كان في الإدارة سابقاً بيبقى له شعبية وجماهيرية فايرجعش تاني، واحنا موجودين عملنا كده بس بإجراءات قانونية”.

وتاعب: وأنا في النادي مكنتش معني بقصة الانتخابات، ودايمًا كنت أحب أبعد عن الحتة الاجتماعية، ببعد عنها، لأني عارف ان في يوم من الأيام هتحط فيها، سواء انتخابات أو منصب في النادي، وساعتها أنا كنت معني أكتر بالكورة".