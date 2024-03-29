أمير مرتضي منصور: إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي وبيجري على أكل عيشه

قال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “مفيش حد فى ليفل المحترفين لاعبين زملكاويين أو أهلاويين.. اللاعبين بالنسبة لهم ده عقد وأكل عيشه.. جوا قلبه هو بيحب مين أكتر؛ دي قصة مش هنعرفها”.

وأضاف أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر: “مثلا كابتن حسام حسن من أساطير الأهلي ولما مشي بشكل هو شايفه مش كويس راح للزمالك واجتهد فيه وكان زملكاوي فى الوقت اللي كان فيه فى النادي”.

وتابع أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي وممكن انتمائه يتغير؛ لأنه أكل عيشه ومصلحته بقت فين”.