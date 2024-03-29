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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير مرتضى يكشف التفاصيل الحقيقية لأزمة كهربا مع الزمالك

أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور

قال أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إنه كان هناك لاعب معين يعطيه مبلغا ماليا كلما سجل هدفا خلال المباريات، معقبا: “كنت بدي 100 ألف فى الماتش لو كسبنا.. ومنهم مصطفى محمد وكهربا”.

وأضاف  أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر: “كنت بحفز كهربا علشان هو كان لاعب مهم جدا فى الزمالك خلال مرحلة عام 2018.. وبعد كدا هرب وراح لنادي آخر .

وأوضح أن الموضوع خلص أن اللاعب فى الأخر شاف أن عقده باطل واحنا الأتنين روحنا الفيفا وهو خسر القضية أول درجة وحكم عليه ب32 مليون جنيه.. وهو أستأنف من أجل تقليل المبلغ أو إلغائه واحنا أستأنفنا علشان نزيد المبلغ”.

وتابع  أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “المحكمة الرياضية أيدت الحكم بتاعنا وغيرت المبلغ إلى 2 مليون دولار.. وكهربا طلع فى حلقة تليفزيونية سأله المذيع أنت عقدك فضل قد إيه مع الزمالك قال فاضل سنتين ولكني جددت عامين فوق العامين.

 وختم أن كهربا خسر القضية بسبب الفيديو دا.. وهو اتحط فى ظروف صعبة جعلته يعتمد على نفسه وموهبته”.

 

امير مرتضى منصور نادي الزمالك مرتضى منصور “أسرار أميرة بدر

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