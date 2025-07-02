ماجدة خير الله: فات الميعاد يزداد تشابكا في النصف الثاني

نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تشيد فيه بمسلسل “فات الميعاد” الذى يعرض حاليا.

وقالت ماجدة خير الله : "من علامات نجاح مسلسل فات الميعاد، أنك متوقع كثيرًا من أحداثه، لكن رغم ذلك منجذب بشدة للمتابعة وتنتظر أن تكون زيجة مسعد وبالًا عليه وعلى أسرته وخاصة عبلة، إذ نتوقع حالة من الانتقام من هذه الأسرة الظالمة.

وأضافت ماجدة خير الله: "كما ننتظر أن يعوض الله بسمة، بزواجها من معتصم، الرجل المحترم، النقيض لكل ما يمثله مُسعد التوكسيك وعائلته، والأحداث ستزداد تشابكا في النصف الثاني من مسلسل فات الميعاد".

ماجدة خير الله : اتقان أحمد مجدي

من ناحية أخرى أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن إعجابها الشديد بأداء الفنان أحمد مجدي في مسلسل "فات الميعاد"، الذي يُعرض حاليًا على شاشة dmc، مشيرة إلى أن دوره في العمل يمثل علامة فارقة في مشواره الفني.

وكتبت خير الله عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "من كتر إتقان أحمد مجدي لتفاصيل ندالة مسعد، قربت أكرهه هو شخصيًا! رغم اجتهاده في أدوار سابقة تؤكد أصالة موهبته، إلا أن دور مسعد يُعتبر نقطة فاصلة في تاريخه الفني".

وأضافت: "أتمنى أن يحظى بفرصة حقيقية تدعم مشواره. لا أفهم لماذا توقف عن فكرة الإنتاج بعد فيلم (لا أحد هناك) الذي كان مختلفًا ومميزًا عن السائد".

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "فات الميعاد" يحقق تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، ويُعرض ضمن الموسم الدرامي الحالي على قناة dmc.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.

‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.