كل الحب والتقدير.. أيمن بهجت قمر يساند أنغام في أزمتها الصحية

دعم الشاعر أيمن بهجت قمر الفنانة أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشر قمر صورة لأنغام عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وعلق قائلًا:

"أختنا الفنانة الكبيرة المحترمة... كل الحب والتقدير، والتمنيات بالشفاء العاجل."

و في سياق اخر كشفت الفنانة أنغام عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، تم على إثرها نقلها إلى أحد المستشفيات، بالتزامن مع الحملة التي استُهدفت بها بسبب الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت أنغام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها لم تُخبر أحدًا بتعرضها لهذه الوعكة الصحية حتى لا تُسبب حالة من القلق لأسرتها وجمهورها، مضيفة أنها لم تكن قادرة على الرد على أي مكالمات، وأشارت إلى أنها شعرت بالتعب المفاجئ يوم الأربعاء الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى صباح السبت.



وأضافت “أنغام” أنها كانت تظن أن الأمر بسيط، لكنها اكتشفت العكس، ورفضت الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية بشكل دقيق، لحين انتهاء الأطباء من التشخيص النهائي.

واستكملت أنغام: "لا أعلم ما علاقتي بأزمات شيرين عبد الوهاب، وقد تحملت على مدار السنوات الماضية تلميحات مباشرة منها، لكني كنت ألتمس لها العذر. لا أوجه الاتهام لشيرين بشكل مباشر، لكن هناك كثيرين من حولها يحاولون إقناعها بذلك".