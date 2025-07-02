رانيا ياسين توجه رسالة نارية بشأن أزمة أنغام وشيرين

علقت الفنانة رانيا ياسين علي الشائعات التي وجهت لأنغام، بشأن الحملة التي وُجهت ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد حفلها في مهرجان موازين، والتي زعمت بعض الأطراف أن أنغام كانت السبب وراءها.

وكتبت رانيا ياسين عبر فيسبوك: الجميلة الراقية الفنانة الكبيرة أنغام لا تحزني ولا تبكي الجميع يعلم انك إنسانة محترمة ومجتهدة أعطيت حياتك لعملك ومسيرتك الفنية المشرفة وما يحدث معكي من زج اسمك في مؤامرات ضد شيرين ماهو إلا هراء وعبث.

و أضافت: وهو ما كنت اتحدث عنه من ايام عن محاولات السوشيل ميديا لتزيف وتشويه صوره الرموز الفنيه الراقيه ربنا يكرم شيرين عبد الوهاب ويردها في أحسن حالتها لكن ما علاقه ذلك بأنغام ربنا يشفيكي يا انغام وتقومي بالسلامه .

وتابعت: ارجو من السوشيل ميديا ترك انغام وشيرين في حالهم فهم قامات فنيه كبيره ولا تزرعوا الضغينه والحقد بينهم الي هما غير مسئولين عنه المذنب الوحيد هو السوشيل ميديا و مهاتراتها التافه التي تهد فقط ولا تبني .

و في سياق اخر كشفت الفنانة أنغام عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، تم على إثرها نقلها إلى أحد المستشفيات، بالتزامن مع الحملة التي استُهدفت بها بسبب الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت أنغام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها لم تُخبر أحدًا بتعرضها لهذه الوعكة الصحية حتى لا تُسبب حالة من القلق لأسرتها وجمهورها، مضيفة أنها لم تكن قادرة على الرد على أي مكالمات، وأشارت إلى أنها شعرت بالتعب المفاجئ يوم الأربعاء الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى صباح السبت.



وأضافت “أنغام” أنها كانت تظن أن الأمر بسيط، لكنها اكتشفت العكس، ورفضت الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية بشكل دقيق، لحين انتهاء الأطباء من التشخيص النهائي.

واستكملت أنغام: "لا أعلم ما علاقتي بأزمات شيرين عبد الوهاب، وقد تحملت على مدار السنوات الماضية تلميحات مباشرة منها، لكني كنت ألتمس لها العذر. لا أوجه الاتهام لشيرين بشكل مباشر، لكن هناك كثيرين من حولها يحاولون إقناعها بذلك".