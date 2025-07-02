نشرة الفن| وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر.. وأنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وترد على اتهامها في أزمة شيرين.. كريم محمود عبد العزيز يساند كريم الحسيني بعد خضوع زوجته لعملية جراحية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر



أعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر منذ قليل.

ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يارب العالمين”.

حسام حبيب يهنئ رامي صبري بألبومه الجديد ويكشف عن تعاونهما فى أغنية "وبحكيلك عن الأيام"

حرص المطرب والملحن حسام حبيب، على تقديم التهنئه لصديقه المطرب رامي صبري بمناسبة طرح ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "أنا بحبك أنت".

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

كشفت الفنانة أنغام عن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، تم على إثرها نقلها إلى أحد المستشفيات، بالتزامن مع الحملة التي استُهدفت بها بسبب الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ابن الأصول .. كريم محمود عبد العزيز يساند كريم الحسيني بعد خضوع زوجته لعملية جراحية|صور

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على مساندة صديقه الفنان كريم الحسيني، بعد تعرض زوجته لأزمة صحية وخضوعها لعملية جراحية.