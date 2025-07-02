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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام حبيب يهنئ رامي صبري بألبومه الجديد ويكشف عن تعاونهما فى أغنية "وبحكيلك عن الأيام"

حسام حبيب
حسام حبيب
تقى الجيزاوي

حرص المطرب والملحن حسام حبيب، على تقديم التهنئه لصديقه المطرب رامي صبري بمناسبة طرح ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "أنا بحبك أنت".

جاء ذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر حسام عن فخره واعتزازه بهذا العمل الفني، متمنياً له النجاح الكبير، قائلا: "مبروك لأخويا وصديقي الفنان رامي صبري على ألبومه، إن شاء الله يكسر الدنيا".

حسام يشارك في الألبوم بأغنية ضمن مجموعة الأغاني التي يضمها العمل، وفي حديثه عن الأغنية التي تعاون فيها مع رامي، والتي تحمل عنوان "بحكيلك عن الأيام"، أوضح حسام أن هذه الأغنية ليست مجرد ألحان وكلمات، بل هي تعبير صادق عن مرحلة مهمة وصعبة في حياته، قائلا إن الأغنية تحكي الكثير من المشاعر والتجارب التي مر بها، وأكد أن قسوة تلك المرحلة جعلته يجد صعوبة في أداء الأغنية بنفسه، لكن دعم رامي وتشجيعه كان له الأثر الكبير في أن يشعر بالسعادة والفخر بأن هذه المرحلة ستُخلّد بصوته قائلا: "وبحكيلك عن الأيام مش مجرد أغنية، دي قصة بتعبّر عن مرحلة مهمة في حياتي ومن أصعب المراحل.. الأغنية دي بتحكي حاجات كثيرة، عدّيت بيها، ومن كثر ما كانت قاسية، أنا فرحت لما رامي وقف عندها واختارها تكون في ألبومه،  وهنا اتاكدت أنها هتوصل بصوت وإحساس رامي اللي كلنا بنحبه، لكل الناس  وأنا أولهم، مع أني صعب جدًا علي أني أسمعها، بس أنا مستني أسمعها أول واحد..بالتوفيق إن شاء الله".
ورد عليه رامي صبري قائلا:" الله يبارك فيك يا حسام يا فنان، عارف طبعا أن اغنية دي بتمثلك إحساس ومشاعر مختلفة جدا لما كنت بتسمعني الألبوم بتاعك واديتهالي أول ما طلبتها منك ودا يدل إنك إنسان وفنان حقيقي وصديق وفي، ألف شكر على الغنوة الحلوة أوي دي إن شاء الله تعجب الجمهور وشكرا على الهدية الحلوة"، ليرد عليه حسام مرة أخرى قائلا:" الهدية أن صوتك في الأغنية".

أغنية "بحكيلك عن الأيام" من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي.

على الجانب الآخر، يواصل حسام حبيب نشاطه الفني، حيث طرح مؤخراً أولى أغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبا وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الأغنية التي طرحها مؤخرا تحمل عنوان "سيبتك" من كلمات أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، وحققت نجاحاً كبيراً على منصات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

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