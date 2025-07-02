هدى زاهر تحتفل بتخرج ابنتيها برسالة مؤثرة

عبرت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، عن سعادتها الغامرة بتخرج ابنتيها من المرحلة الثانوية، ووجّهت رسالة مؤثرة لزوجها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت هدى زاهر في رسالتها:

"ألف مبروك يا رفيق العمر يا حبيب الروح والقلب، النهاردة بناتنا اتخرجوا وأدينا أمانتنا مع بعض، يا رب يقدرنا على منى ونور ونعجز مع بعض ونشوف أولادهم

ملك أحمد زاهر مخرجة لأول مرة

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن طرح أولي تجاربها الإخراجية والتأليف بفيلم “شنطة سفر” والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.



