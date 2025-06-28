شهادتي فيكي مجروحة.. هدى زاهر تهنئ ابنتها بأول تجربة إخراج لها

هنأت هدى زاهر، ابنتها الفنانة ملك زاهر بتجربتها الأولى في مجال الإخراج، معبرة عن سعادتها وفخرها الكبير بهذه الخطوة.

وكتبت هدى زاهر عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ماشاءالله تبارك الرحمن، الف مبروك يا مخرجه يا شاطره اوي، شهادتي فيكي مجروحه بس ان شاء اللّٰه دي هتكون مفاجاة جديده عنك للناس، ملك مخرجه شاطره جدا جدا وعقبال ما اشوفك بتخرجي لأكبر النجوم واهو

الاعمال".

ملك أحمد زاهر مخرجة لأول مرة

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن طرح أولي تجاربها الإخراجية والتأليف بفيلم “شنطة سفر” والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.