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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش هتاخد غير عملك.. فارس حميدة يوجه رسالة للمطربين بعد رحيل أحمد عامر

الفنان المعتزل فارس حميدة
الفنان المعتزل فارس حميدة
أحمد إبراهيم

نشر الفنان المعتزل فارس حميدة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعى فيه الفنان الراحل أحمد عامر كما وجه رسالة الى عدد من المطربين الشعبيين. 

وقال فارس حميدة :"رسالتي لـ إخواتي الفنانين إن هي دي الدنيا اللي بنجري وراها، الموت اللي أنت ناسيه ومسحول ورا التريندات، هنعمل فلوس وشهرة ولكن هييجي الموت ومش هتاخد غير عملك الصالح.

وأضاف فارس حميدة : مش هتاخد في الكفن لا الشهر، ولا الفلوس، ولا الأرقام اللي حققتها، الموت مش بيفرق بين كبير وصغير.. اتعظوا يا أهل الفن، إن شاء الله أحمد عامر يكون ليه عمل صالح وإن ربنا ينجيه.

نجوم الفن ينعون أحمد عامر 

من ناحية أخرى حرص عدد من نجوم الغناء الشعبي على وداع المطرب الراحل أحمد عامر الذى وفاته المنية اثر تعرضه الى أزمة صحية شديدة واسفرت عن دخوله المستشفى.

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين نعوا أحمد عامر هو الفنان أحمد شيبة الذى كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “البقاء لله والدوام لله، في وفاة أخويا وصاحبي الغالي أحمد عامر، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

طارق الشيخ 

بينما كتب طارق الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "والله العظيم وجعت قلبى عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبى أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

وكتب حسن شاكوش عبر فيسبوك: "أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، هتوحشنى أووووى يا اخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

سعد الصغير 

أما كتب سعد الصغير عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم أمين يا رب العالمين، ربنا يرحمك يا رب هتبقى فى مكان أحسن، ولسه فى عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شايلك حاجة حلوة، اللهم آمين، في الجنة يا حبيبى".

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

بينما كتب عصام صاصا عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا أحمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين ”.

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