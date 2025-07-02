نجوم الغناء الشعبي ينعون الراحل أحمد عامر بكلمات مؤثرة

حرص عدد من نجوم الغناء الشعبي على وداع المطرب الراحل أحمد عامر الذى وفاته المنية اثر تعرضه الى أزمة صحية شديدة واسفرت عن دخوله المستشفى.

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين نعوا أحمد عامر هو الفنان أحمد شيبة الذى كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “البقاء لله والدوام لله، في وفاة أخويا وصاحبي الغالي أحمد عامر، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

طارق الشيخ

بينما كتب طارق الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: "والله العظيم وجعت قلبى عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا وحبيبى أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

وكتب حسن شاكوش عبر فيسبوك: "أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، هتوحشنى أووووى يا اخويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

سعد الصغير

أما كتب سعد الصغير عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم أمين يا رب العالمين، ربنا يرحمك يا رب هتبقى فى مكان أحسن، ولسه فى عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شايلك حاجة حلوة، اللهم آمين، في الجنة يا حبيبى".

وكتب حمو بيكا عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".

بينما كتب عصام صاصا عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا أحمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين ”.