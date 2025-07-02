غدًا .. طرح فيلم التجربة المكسيكية لـ بيومي فؤاد

اعلنت منصة يانجو بلاي، عن طرح فيلم التجربة المكسيكية، وذلك بعد شهور من رفعه من دور العرض السينمائي.

ومن المقرر طرح فيلم التجربة المكسيكية غدًا، الخميس، عبر منصة يانجو بلاي.

فيلم التجربة المكسيكية من بطولة بيومي فؤاد ، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

وكانت منصة يانجو بلاي قد بأت عرض مسلسل مملكة الحرير خلال الساعات الماضية.



العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، ويَعِد الجمهور بمغامرة مليئة بالحركة والتشويق.

احداث مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.