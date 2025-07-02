عرض فيلم "آخر سهرة في الطريق ر" في هذا الموعد

كشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح الفيلم السعودي" أخر سهرة في طريق ر"، بعد رفعه من دور العرض السينمائي.

ومن المقرر عرض فيلم" أخر سهرة في طريق ر" يوم الخميس القادم علي منصة نتفليكس العالمية.

فيلم أخر سهرة في الطريق ر، من إخراج محمود صباغ وبطولة الممثلين عبد الله البراق ومروة سالم وسامي حنفي، وتم تصوير الفيلم في السعودية بين مدينتي جدة والرياض.

يتناول الفيلم التحولات الأخيرة والانفتاح الاجتماعي الأخير في السعودية، وتدور أحداثه في ليلة واحدة مجنونة، مليئة بالأحداث والاضطرابات، مع متعهد السهرات، وريث كاكا القمر "أبو معجب"، وأشهر مطربات الأفراح والبيوت في ماضي جدة الذهبي، حيث يجوب بفرقته ليالي جدة وعوالمها النخبوية والسفلية بمختلف أنواعها، بحثًا عن المال والمغامرة وإبقاء أهميتهم في وسط التحولات التي تهدد مكانتهم كفرقة على الطراز القديم، وترافقه في رحلته المطربة "كولا سالمين"، ذات الطموح غير المحدود، وبقية أفراد فرقته، "سيلفر" مهندس الصوتيات المحترف، وعازف العود "طرفي".