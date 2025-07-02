نوال الزغبي تتألق بالأبيض في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، خطفت بها أنظار متابعيها.

وظهرت الزغبي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأبيض، وتركَت شعرها منسدلًا على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والأنوثة.

أغنية يا مشاعر لـ نوال الزغبي

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي كانت قد طرحت أغنية بعنوان “يا مشاعر”، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وعدد من المنصات الموسيقية.

أغنية “يا مشاعر” من كلمات أحمد عصام والحان سامر وتوزيع وميكس عمر صباغ ومن إخراج رامي نبها.

وتقول كلمات الأغنية :"كل ما بتعلق بِ شغله، الدنيي بتاخدا مني، ما بدي حِبَّك اسمحلي، خوفي قلبي يوجعني، من فضلك لا تقرب روح، باقي عندي شوية روح، ما بتحمل بعد جروح بعد جرح بيقتلني يا مشاعر قلبي تهدي، والله دموعي حرقت خدي، كلما بعشق برجع بغرق، مش عم لاقي حدا حدي، يا إيام الحب انسيني، ضيعتيلي احلى سنيني ما برجعلك قسوة قلبك، ياما بعيني فرجيتيني، كل ما عم بمشي بطريق، وقرِّب اوصل للنهايه، قلبي عالوجع بِفيق وبرجع لنفس البدايه، كل عمرا هالدنيي ضدي، وبتعمُل عكس ما بدي، بتغفينا انا وجروحي، ليليه ع ذات مخده".