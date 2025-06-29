في عيد ميلادها الـ 54.. 10 صور تكشف جمال نوال الزغبي

يصادف اليوم ال 29 من يونيو عيد ميلاد المطربة نوال الزغبي، والتي أتمت عامها ال 54.

وتحرص نوال الزغبي ، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والاخبار عبر حسابها الشخصي على السوشيال ميديا.

كما تفضل نوال الزغبي ، ارتداء الملابس الكاجوال، والفساتين الجذابة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية التي تتناسب معها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد نوال الزغبي ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال ، كما تفضل نوال الزغبي الوان الشعر الفاتحة لتبرز جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الفنانة نوال الزغبي