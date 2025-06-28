نوال الزغبي بعد اجرائها عملية جراحية .. أول مرة أحكي تفاصيل

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إجرائها لعملية جراحية مؤخرًا، موضحة أن العملية كانت صعبة، ولكنها تخطت الفترة الحرجة.

وقالت “نوال” خلال لقائها مع الاعلامية بوسي شلبي عبر "إنستجرام":"الحمد لله وأول مره احكي عن الموضوع هنا، وهي مكانتش بسيطة ولكن الان الحمد لله كويسه دلوقتي".

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تأجيل إصدار أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع”، وهي ثالث أغنية من ألبومها المرتقب، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «إكس»: «هوّي المفروض اليوم تنزل أغنية أجي بالدلع! بس حبيت أجّل كم يوم كرمال الوضع الأمني والسياسة".

أغنية يا مشاعر لـ نوال الزغبي

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي كانت قد طرحت أغنية بعنوان “يا مشاعر”، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وعدد من المنصات الموسيقية.

أغنية “يا مشاعر” من كلمات أحمد عصام والحان سامر وتوزيع وميكس عمر صباغ ومن إخراج رامي نبها.

وتقول كلمات الأغنية :"كل ما بتعلق بِ شغله، الدنيي بتاخدا مني، ما بدي حِبَّك اسمحلي، خوفي قلبي يوجعني، من فضلك لا تقرب روح، باقي عندي شوية روح، ما بتحمل بعد جروح بعد جرح بيقتلني يا مشاعر قلبي تهدي، والله دموعي حرقت خدي، كلما بعشق برجع بغرق، مش عم لاقي حدا حدي، يا إيام الحب انسيني، ضيعتيلي احلى سنيني ما برجعلك قسوة قلبك، ياما بعيني فرجيتيني، كل ما عم بمشي بطريق، وقرِّب اوصل للنهايه، قلبي عالوجع بِفيق وبرجع لنفس البدايه، كل عمرا هالدنيي ضدي، وبتعمُل عكس ما بدي، بتغفينا انا وجروحي، ليليه ع ذات مخده".