بسبب الأوضاع الأمنية.. نوال الزغبي تعلن تأجيل طرح أغنية أجي بالدلع

كشفت الفنانة نوال الزغبي عن تأجيل طرح اغنيتها الجديدة أجي بالدلع بسبب الاوضاع الامنية وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت نوال الزغبي : “هو المفروض اليوم تنزل أغنية أجي بالدلع! بس حبيت أجل كم يوم كرمال الوضع الأمني والسياسة”.

نوال الزغبي تطرح أغنية ماضي وفات

وطرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة “ماضي وفات” عبر المنصات الرقمية، وشاركت متابعيها وجمهورها فيديو من الأغنية.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها بـ«انستجرام»، مقطع من كليب الأغنية، و ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية بدلة سوداء عبارة عن تنورة وكب أسود، وأسفلهما بدلة متصلة لونها أسود مصنوعة من قماشة رقيقة.

وكتبت نوال على الفيديو قائلةً: "لقد طرحتها.. ماضي وفات.. ".

كانت الفنانة نوال الزغبي احيت حفلا غنائيا فى باريس يوم 13 يونيو الحالي وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت نوال الزغبي مجموعة من الأغانى الشهيرة سواء كانت قديمة أو حديثة.

نوال الزغبي تعلق على أنباء زواج وائل كفوري

من ناحية أخرى علقت الفنانة نوال الزغبي على أنباء زواج صديقها الفنان وائل كفوري، التي انتشرت مؤخرا.

وقالت نوال الزغبي، خلال لقاء لها: «والله ما بعرف.. وائل صحيح صديقي لكن ما بعرف ولو الخبر صحيح بقوله مبروك».