نوال الزغبي تجرى عملية جراحية دقيقة.. تفاصيل

كشفت الفنانة نوال الوغبي عن خضوعها إلى عملية جراحية دقيقة، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل العملية أو ما تعاني منه.

وقالت نوال الزغبي للإعلامية بوسي شلبي: “الحمد لله أنا أول مرة أحكي عن الموضوع، هي مكانتش عملية بسيطة لكن دلوقتي أنا بخير”.

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة نوال الزغبي عن تأجيل طرح أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع”، بسبب الأوضاع الأمنية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وقالت نوال الزغبي: “هو المفروض اليوم تنزل أغنية أجي بالدلع! بس حبيت أجل كم يوم كرمال الوضع الأمني والسياسة”.

نوال الزغبي تطرح أغنية ماضي وفات

وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “ماضي وفات” عبر المنصات الرقمية، وشاركت متابعيها وجمهورها فيديو من الأغنية.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها بـ«إنستجرام»، مقطعا من كليب الأغنية، وظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية بدلة سوداء عبارة عن تنورة وكب أسود، وأسفلهما بدلة متصلة لونها أسود مصنوعة من قماشة رقيقة.

وكتبت نوال على الفيديو قائلةً: "لقد طرحتها.. ماضي وفات".

كانت الفنانة نوال الزغبي احيت حفلا غنائيا فى باريس يوم 13 يونيو الحالي وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت نوال الزغبي مجموعة من الأغانى الشهيرة سواء كانت قديمة أو حديثة.

نوال الزغبي تعلق على أنباء زواج وائل كفوري

من ناحية أخرى، علقت الفنانة نوال الزغبي على أنباء زواج صديقها الفنان وائل كفوري، التي انتشرت مؤخرا.

وقالت نوال الزغبي، خلال لقاء لها: «والله ما بعرف.. وائل صحيح صديقي لكن ما بعرف ولو الخبر صحيح بقوله مبروك».