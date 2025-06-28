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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا فؤاد: بخاف من الحسد ونجمي خفيف جدا

دينا فؤاد
دينا فؤاد
أحمد إبراهيم

أبدت الفنانة دينا فؤاد ، عن مخاوفها بسبب الحسد وأنها تحاول دائما تبعده عنها بشتى الطرق. 

وقالت دينا فؤاد، خلال لقائها في بودكاست "عالهادي فالكلام" مع سالي عبد السلام: "بخاف من الحسد ونجمي خفيف جدا، في حاجة بعملها مؤخرا من كتر ما أنا نجمي خفيف أنا أول ما بركب العربية وأنا طالعة لازم أقول المعوذات 3 مرات وبعد كده اقرأ آية الكرسي وبعدها اتحرك، ومحدش ينتقدني وينظر عشان بجد أنا نجمي خفيف عشان عارفة الناس هيطلعوا يهيصوا".

وأضافت دينا فؤاد : “أنا مش بتحسد عشان فنانة كـ بني آدم ممكن تتحسد عادي لازم نوضح مش عشان تحت الأضواء الحسد مذكور في القرآن هو إحنا هنعترض؟”. 

حياة دينا فؤاد الشخصية 

من ناحية أخرى، كشفت خلال اللقاء عن لحظات صعبة مرّت بها في حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت دينا فؤاد، بتأثر شديد:"معنديش أي ذكرى مع أمي، لأنها توفيت وأنا صغيرة جدًا.. كل اللي عرفته عنها كان من كلام أختي ووالدي. كنت محتجاها في لحظات كتير صعبة في حياتي، زي يوم وفاة والدي."

وتحدثت أيضًا عن تأثير وفاة عدد من المنتجين المقربين منها، قائلة: “أصعب يوم في حياتي كان لما توفي حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل، وتامر فتحي. كانوا بالنسبة لي أكتر من منتجين.. كانوا جزء من عائلتي. حسيت إنها ضربة في قلبي، ولسه فاكرة آخر مرة شفت كل واحد فيهم.”

الفنانة دينا فؤاد دينا فؤاد سالي عبد السلام أعمال دينا فؤاد أفلام دينا فؤاد

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