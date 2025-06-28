ربنا يصبر الأهالي.. دنيا سمير غانم تنعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا عبر خاصية الاستوري: “البقاء لله في ضحايا حادث المنوفية ربنا يصبر أهلهم ويرحمهم برحمته الواسعة وبسكنهم فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ستوري دنيا سمير غانم

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى، منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.

وأدلى سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، باعترافاته في تحقيقات النيابة.

وأكد السائق اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي واخترق الحاجز الخرساني واصطدم بالميكروباص، قائلا: "الدريكسيون ساب في إيدي وببص لقيتهم في وشي".

فيما أكد مصدر أن سائق التريلا كان نائما أثناء سيره وسيتم إجراء تحليل مخدرات له لبيان إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.