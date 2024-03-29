عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير مرتضى منصور: «والدي بيعمل مشاكل كتير.. وماعندوش حكمة بسبب ناس بتسخنه»

أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور

قال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إنه لا يفضل الرد على الشائعات التي توجه له، والتركيز فقط على عمله، ويحترم حتى خصومه، ويراهن على أن من هو أمامه هو من سيتراجع".

وأضاف أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر: “فخور أني لولا مرتضي منصور مكنتش معروف وكنت هكون عادي.. وجزء من شخصيتي التي شكلت مرتضي منصور هو الذى شكلها ورباها وعلمها.. ولكن لو أنا كنت موجود لوحدي فى الزمالك؛ بالتأكيد كنت هدير بطريقة مختلفة”.

وتابع  أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “عيوب مرتضي منصور فى الإدارة هو أن الصراعات مع ناس مالهومش لازمة للجدال معهم من الأساس.. والعيب الآخر إنه شخصية بيحب يعمل كل حاجة بإيده.. فهو لديه مركزية في الإدارة.. وهناك مستشارين كانوا يعملون معه محترمين بنسبة 50%.. والآخرين مكنوش تمام؛ علشان كانوا بيسخنوه، لأنه كان بيحب يسمع”.

امير مرتضى منصور مرتضى منصور نادي الزمالك “أسرار” أميرة بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

هل الموجة انتهت.. هيئة الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس السبت

آلاف القنابل وعشرات الطائرات.. إدارة بايدن توافق على نقل أسلحة جديدة لإسرائيل

ترشيحاتنا

مصري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين وسوناك يمنحه لقب الفروسية

حكاية خير برعاية مجلس القبائل ..100 شاحنة ومساعدة 7 آلاف على الزواج

ملتقى الأزهر: حقوق المرأة نصف المجتمع.. وإعداد وتربية للنصف الآخر

أمير مرتضى: عرضت على كهربا التجديد مقابل حل النزاع ورفض

هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

أمير مرتضى منصور: «والدي بيعمل مشاكل كتير.. وماعندوش حكمة بسبب ناس بتسخنه»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يهاجم برنامج رامز جلال.. لهذا السبب

عشبة مهملة تعالج 7 مشكلات شائعة .. المعدة والتوتر أبرزها

بشرى سارة للمصريين .. وهذه السيارة في متناول الجميع | ماذا يحدث بالأسواق

غرامة قاسية على بلوجر بسبب سيارتها الفولكس المضيئة في ماليزيا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ