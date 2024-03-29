أمير مرتضى منصور: «والدي بيعمل مشاكل كتير.. وماعندوش حكمة بسبب ناس بتسخنه»

قال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إنه لا يفضل الرد على الشائعات التي توجه له، والتركيز فقط على عمله، ويحترم حتى خصومه، ويراهن على أن من هو أمامه هو من سيتراجع".

وأضاف أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر: “فخور أني لولا مرتضي منصور مكنتش معروف وكنت هكون عادي.. وجزء من شخصيتي التي شكلت مرتضي منصور هو الذى شكلها ورباها وعلمها.. ولكن لو أنا كنت موجود لوحدي فى الزمالك؛ بالتأكيد كنت هدير بطريقة مختلفة”.

وتابع أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “عيوب مرتضي منصور فى الإدارة هو أن الصراعات مع ناس مالهومش لازمة للجدال معهم من الأساس.. والعيب الآخر إنه شخصية بيحب يعمل كل حاجة بإيده.. فهو لديه مركزية في الإدارة.. وهناك مستشارين كانوا يعملون معه محترمين بنسبة 50%.. والآخرين مكنوش تمام؛ علشان كانوا بيسخنوه، لأنه كان بيحب يسمع”.