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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة من الصدمة.. البحراوي وعبد الباسط حمودة وأولاد شعبان عبد الرحيم بعزاء أحمد عامر

الفنان رضا البحراوي في واجب عزاء أسرة الفنان احمد عامر
الفنان رضا البحراوي في واجب عزاء أسرة الفنان احمد عامر
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية طوال أكثر من 5 ساعات متواصلة توافد العشرات من نجوم الفن والغناء الشعبي في مقدمتهم كل من رضا البحراوي وعبد الباسط حموده وحمو بيكا وأولاد شعبان عبد الرحيم لتقديم واجب العزاء إلي أفراد أسرة الفنان احمد عامر وسط اجواء من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات وأقارب الفنان الراحل .

توافد المعزيين

وكان  الآلاف من الأسر والعائلات قد شيعوا عقب أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل احمد عامر بمسجد الحرايري بمركز سمنود وسط حالة من الانهيار والبكاء علي ملامح أمه وزوجته لرحيله المفاجىء في مشهد جنائزي مهيب ودفنه بمقابر أسرته .

من ناحية أخري أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل عن السبب الحقيقي وراء تأخر دفن جثمان الفنان احمد عامر بسبب صدور قرار من جهات التحقيق بانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثمانه عبد أداء صلاة الجنازة بمسجد الحرايري .

استمرلر حالة الصدمة والوجيعة 

وكان  مركز ومدينة سمنود  شهد في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الفنان الشاب أحمد عامر مطرب الغناء بشكل مفاجىء عقب تدهور حالته الصحية خلال 72 ساعة الماضية بشكل مفاجئ خال تواجده بين احضان أسرته بمسقط رأسه في محافظة الغربية تزامنا مع نعي الآلاف من محبيه .

ظروف حالة الوفاة 


كما يستعد أفراد أسرته وأقاربه ومحبيه بمسقط رأسه علي أداء صلاة الجنازة على الجثمان عقب صلاة الظهر بمسجد الحريري أحد المساجد الكبري بمركز ومدينة سمنود .


وافادت مصادر مقربة من أفراد أسرته أنه تعرض لوعكه صحية مفاجئة في الساعات الأولى من فجر اليوم نقل علي أثرها بسيارة خاصة إلي طوارىء والاستقبال بمركز القلب التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة بمجرد وصوله. 

ظروف صحية طارئة 


ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.
وكان قد احتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

عزاء الفنان احمد عامر واجب نجوم الفن البحراوي كاريكا ونجوم الفن والغناء الشعبي

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