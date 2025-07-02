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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة عبرية تكشف بشاعة الإبادة بغزة.. ووزير إسرائيلي يطالب بضم الضفة الغربية

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر لها حجم الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة وإن ما كان معدًا لضرب إيران وتوقف تم ضرب غزة به.

وذكرت الصحيفة العبرية إن الطيارين الذين كلفوا باعتراض صواريخ ومسيرات في الحرب على إيران ألقوا الذخائر المتبقية على غزة.


أفادت معاريف أن الطيارين تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع وإن قيادة العمليات في فرقة غزة رحبت باقتراح الطيارين وإلقاء الذخيرة على غزة وسرعان ما تحول ذلك إلى روتين فصار يتم ضرب غزة بالحمولة القاتلة التي كانت معدة لضرب إيران.


تصريحات وزير العدل الإسرائيلي 


ذكر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن "الوقت قد حان" لضم الضفة الغربية، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.

وأضاف الوزير: "أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها"، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

وأخبر ليفين داجان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب هذا الأخير ومقطع فيديو أصدره: "حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح".

وأضاف أن القضية يجب أن تكون على "رأس قائمة الأولويات".

يأتي هذا بينما وجّهت مسؤولة أممية مكلفة بمراقبة الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس الثلاثاء، اتهامات لإسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع "استيطاني استعماري" يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية، بحسب تعبيرها.

 

الفصل العنصري والإبادة الجماعية

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، الأكاديمية الإيطالية المتخصصة في القانون وحقوق الإنسان، إنه في حين يتجنب القادة السياسيون والحكومات التزاماتهم، فإن “عدداً كبيراً جداً من الشركات قد استفادت من الاقتصاد الإسرائيلي للاحتلال غير الشرعي، والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية”.

ونشرت ألبانيز، التي تم تعيينها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022، تقريراً بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية".

ولطالما اتهمت إسرائيل ألبانيز بـ"الافتقار إلى العدالة والحياد والنزاهة". وترفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته.

ويحقق تقرير ألبانيز فيما يسميها "الآلية الخاصة بالشركات التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة". 

ويواصل التقرير وصف "دور الشركات في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وحملته المستمرة للإبادة الجماعية في غزة"، ويقول إن مصالح الشركات تدعم المنطق الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.

 

إبادة مستمرة

قالت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 142 شهيدا و487 مصابا وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية.

كما ذكرت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,012 شهيدا و134,592 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
 

الإبادة الاحتلال غزة إيران ضرب إيران الطيارين الذخائر المتبقية

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