ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة

نستعرض أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مركز إدفو ، وهو الذى أسفر عن إصابة 7 أشخاص ، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتبين بالتحريات الأولية أن المصابين هم: مصعب أحمد إسماعيل، يبلغ من العمر 35 سنة، وشقيقته صابرين أحمد أسماعيل، عمرها 35 سنة، ومحمد عادل نور، عمره 12 سنة، ووليد عادل نور، عمره 7 سنوات، ولميس عادل نور عمرها 15 سنة، وأحمد عادل نور، عمره 8 سنوات، ونور عادل نور، عمرها سنتين، وتنوعت إصابتهم مابين الجروح القطعية بمناطق متفرقة، والكسور، وكدمات متفرقة بالجسم.

هذا وتعرض 7 أشخاص من أسرة واحدة لإصابات نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى ، وبوصول سيارات الإسعاف والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن أصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

هذا ونستعرض أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مركز إدفو بنزلة منطقة الكرابلة ، والذى أسفر عن إصابة 15 شخص .

وضمت قائمة أسماء المصابين في الحادث كل من نجلاء . أ 35 سنة ، ومحمد . م . ع عامين ، وآية . ح 22 سنة ، وشيماء . ح 7 سنوات، وعبده . ن 55 سنة.

كما أصيب جراء الحادث محمد . هـ 70 سنة، ومحمود . م 40 سنة ، ومحمد . ح 40 سنة ، ومحمد . ع 3 سنوات، وحمزة . ع عامان، وخالد . أ 15 سنة ، وعبد الرازق . س 45 سنة ، ومحاسن . أ 59 سنة ، وأسماء . ع 26 سنة.