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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان/القاهرة

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 7 أشخاص من أسرة واحدة لإصابات نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى ، وبوصول سيارات الإسعاف والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن أصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

هذا ونستعرض أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مركز إدفو بنزلة منطقة الكرابلة ، والذى أسفر عن إصابة 15 شخص .

وضمت قائمة أسماء المصابين في الحادث كل من نجلاء . أ 35 سنة ، ومحمد . م . ع عامين ، وآية . ح 22 سنة ، وشيماء . ح 7 سنوات، وعبده . ن 55 سنة.

كما أصيب جراء الحادث محمد . هـ 70 سنة، ومحمود . م 40 سنة ، ومحمد . ح 40 سنة ، ومحمد . ع 3 سنوات، وحمزة . ع عامان، وخالد . أ 15 سنة ، وعبد الرازق . س 45 سنة ، ومحاسن . أ 59 سنة ، وأسماء . ع 26 سنة.

حادث

وكان قد ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مركز إدفو بنزلة منطقة الكرابلة إلى 15 مصاباً ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى ظروف غامضة ، فيما أصيب آخر فى طريق إدفو / مرسى علم، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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