عصام صاصا يؤجل طرح أغانيه حدادا على أحمد عامر

قرر مطرب المهرجانات عصام صاصا، تأجيل طرح أغانيه الجديدة، حدادا على وفاة المطرب الشاب احمد عامر، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 2 يوليو، عن عمر 42 عاما.

وكتب عصام صاصا عبر “انستجرام”: "تم تأجيل نزول الأغاني حدادا على أخويا وحبيبي الغالي أحمد عامر، ربنا يتغمده برحمته ويغفرله ذنوبه ويجعله من أهل الجنة".

وقدم أحمد عامر، أغانٍ معروفة بطريقة المهرجانات الشعبية لتحقق رواجا وانتشارا، ومنها أغنية “مهما خدتني المدن”، التي قدمها المطرب الراحل عماد عبدالحليم، وحقق “عامر” خلالها 1.9 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 4 أعوام من طرحها.

وأيضا أعاد طرح أغنية “كان لك معايا” لأم كلثوم مستخدما اسم الأغنية الشهيرة ومقطعا منها على أنغام المهرجانات، محققا 3.1 مليون مشاهدة في 3 أعوام.