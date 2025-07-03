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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الموسيقيين يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال مصطفى كامل، نقيب الموسقيين، إنه تلقى خبر وفاة المطرب أحمد عامر فجر اليوم عن طريق ابنه الذي كان يبكى من شدة حزنه عليه، إذ تجعمه علاقة صداقة مع أحمد عامر الذي كان محبوبا للغاية، مشيرا إلى أنه تفاجئ بالخبر نظرا لكونه في شاب صغير السن.

وأضاف "كامل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّه لا يعلم سبب الوفاة، ولكن بمجرد تلقيه الخبر تواصل على الفور مع نقابة الموسيقيين بالمحلة لكي يقدموا الدعم والمساندة الفورية لأهل المطرب أحمد عامر.

وتابع: "تواصلت مع منصور هندي عضو مجلس الإدارة لكي يتصل بمدير أعمال المطرب أحمد عامر، ولكنه كان في حالة انهيار شديد".

وأشار، إلى أنه أحمد عامر كان في فرح بمنطقة نبروة، وأثناء إحياءه الحفل قال للفرقة في أخر 3 أغاني "أنا تعبان يا جماعة جدا"، متابعا: "ديه مشكلة شغلنتنا ولكن بتضطر تكمل، وللأسف أحمد مكنش عارف هو عنده ايه".

واستطرد: "أحمد كان عنده حفلة في مصر بعد حفلته في نبروة، ولكن هو قال لفرقته أنا تعبان جدا ولذلك نُقل للمستشفى وكانت غير مؤهلة لاستقبال حالات، ومكنوش عارفين يكشفوا عليه، وأنا تقريبا بقر أنه راح للمستشفى متوفي".

وأكمل: "في لخبطة حصلت كانت سبب تأخير الدفن كمان، لما راح المستشفى ركبوا له كانولا ومعرفوش يتعاملوا مع الحالة تقريبا، لذلك وجهت بنقله على البيت أمر الله نفذ".


 

أحمد عامر اشرف زكي المهن الموسيقية

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