طارق الشيخ يكشف كواليس صداقته مع أحمد عامر: كان دايما قلقان على عياله

أكد الفنان طارق الشيخ أن الفنان الراحل أحمد عامر كان من الأشخاص الذين عاشوا في حالهم، مشددًا على أنه كان إنسانًا محترمًا ومحبوبًا من الجميع في الوسط الفني، ولم يكن هناك أي خلاف بينه وبين أي موسيقي أو مطرب، وهو ما جعل سيرته طيبة بعد رحيله.

وقال طارق الشيخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، خلال حديثه عن الراحل أحمد عامر، إن أكثر ما كان يشغل باله هو أبناؤه، حيث كان دائم الحديث عنهم في كل لقاءاتهما، موضحًا: "كان دايمًا بيتكلم على عياله، وكان بيقول الشغل اللي إحنا فيه مش مضمون".

وأشار طارق الشيخ إلى أن طبيعة العمل في الوسط الفني غير مستقرة، وهو أمر يدركه كل الفنانين، قائلاً: "شغلنا مش مضمون، النهاردة فوق وبكرة تحت، وإحنا شغالين على حسب مود الناس وحسب ظروفهم، لو الناس فرحانة وعندها استعداد بتعمل أفراح وحفلات وأعياد ميلاد، ولو الناس ظروفها صعبة مش هيعملوا حاجة، وده بيأثر على شغلنا كلنا".

وحول بداية علاقته بالفنان الراحل أحمد عامر، أوضح طارق الشيخ أن معرفته به بدأت منذ سنوات طويلة، حيث كان أحمد عامر من محبيه، وكان يغني له قبل احترافه الغناء، قائلاً: "قابلته كتير في الشغل، وكان بيغني ليَّ من زمان حتى قبل ما يغني هو، وكان راجل حبيب وقريب للقلب، الله يرحمه ويحسن إليه".

وأضاف طارق الشيخ أن الوسط الفني حزين للغاية على رحيل أحمد عامر، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كان يتمتع بقدر كبير من الأدب والاحترام، قائلًا: "في شغلتنا اللي بيكون في حاله دايمًا بتبقى سيرته كويسة، إنما اللي بيشغل باله بده وده بيقول عليه كلمة وده يرد، الدنيا بتبقى صعبة عليه، لكن أحمد كان في حاله وده اللي خلى الناس كلها تحبه".