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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش أزمة قلبية.. مدير أعمال أحمد عامر يكشف سبب وفاته المفاجئة

أحمد عامر
أحمد عامر
قسم الفن

كشف إبراهيم البرنس مدير أعمال الفنان الراحل أحمد عامر، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي، مؤكدًا عدم صحة الشائعات التي تم تداولها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جروح أو كدمات على يده قبل الوفاة، والتي انتشرت عقب الإعلان عن رحيله المفاجئ.


وقال البرنس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2: "توجد جروح على إيد أحمد عامر، والصفحات اللي نشرت الكلام ده بتدور على التريند، الحقيقة إنه كان في حالة طبيعية تمامًا قبل الوفاة".


وأوضح مدير أعمال المطرب الراحل أن أحمد عامر توفي في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا عن عمر يناهز 42 عامًا، وذلك أثناء عودتهما من مدينة المنصورة إلى القاهرة، بعد انتهائه من إحياء فقرة غنائية في أحد الأفراح الكبرى هناك.


وكشف أن أحمد عامر، فعل حادثة من قبل وقام بتركيب مسامير في قدمه، ولم يتوفى بسبب أزمة قلبية بل كان يعاني من تعب شديد في المعدة ووالدته حزينة عليه للغاية ومنهارة من البكاء.

أحمد عامر رحيل أحمد عامر وفاة أحمد عامر

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