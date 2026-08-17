شراكة مصرية أمريكية لتطوير علاج سرطان الأطفال في صعيد مصر

واصل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، تعزيز تحالفه الاستراتيجي مع مستشفى «سانت جود» للأبحاث وعلاج سرطان الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر ختام فعاليات مشروع «PROFILE» الدولي المخصص لتقييم وتطوير جودة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وأوضح الدكتور محمود الزمبيلي مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أنه قد حقق مستشفى شفاء الأورمان إنجازاً استثنائياً باجتيازه التقييم الدقيق لمراحل المشروع وحصوله على الاعتماد بدرجة «امتياز»، مما يعكس المستوى المتقدم للخدمات الطبية والتمريضية والإدارية المطبقة داخل المستشفى.

وأضاف مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أنه تتويجاً لهذا النجاح، نظم المستشفى ورشة عمل متقدمة بالتعاون مع وفد خبراء مستشفى «سانت جود» الأمريكي، بمشاركة نخبة من الأطباء، الكوادر التمريضية، وفريق الدعم الإداري من مختلف الأقسام.

وأشار «الزمبيلي» إلي أنه شهدت الورشة تقديم وتنفيذ عدد من مشاريع تحسين الجودة «Quality Improvement Projects» و التي استهدفت رفع كفاءة الرعاية التشخيصية والعلاجية، وضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في خدمة أطفال صعيد مصر.

ومن جانبهم أعرب خبراء مستشفى «سانت جود» الأمريكي عن بالغ إعجابهم بالمستوى الرفيع للتكامل في الخدمات الطبية داخل المستشفى، مشيدين بوجه خاص ببرامج الدعم النفسي والاجتماعي الموجهة للأطفال وأسرهم.

وأكد خبراء مستشفى «سانت جود» الأمريكي، علي أن نسب التعافي ومخرجات العلاج بمستشفى «شفاء الأورمان» قد شهدت طفرة نوعية، حيث أصبحت تضاهي بامتياز المعايير القياسية المعتمدة في كبرى المستشفيات والمراكز الدولية المتخصصة.

وفي السياق ذاته أكد الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذا التعاون المستمر مع مؤسسة مرموقة بحجم «سانت جود» الأمريكية يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمستشفى لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالمية بالمجان، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر في جنوب مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن استيفاء متطلبات هذا الاعتماد الدولي يعكس التزام الكوادر العاملة بالتحسين المستمر والاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلي أن الشراكة بين المستشفي و «سانت جود» الأمريكية تمتد لسنوات من التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير بروتوكولات العلاج وتحسين جودة حياة الأطفال محاربي السرطان.