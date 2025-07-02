الغربية.. استعدادات مبكرة لتنفيذ تدريب مواجهة الكوارث والأزمات

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، الاجتماع التنسيقي الموسع بديوان عام المحافظة، ضمن الاستعدادات المبكرة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 156”، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، إلى جانب مديري المديريات الخدمية، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي شركات المرافق.

وخلال الاجتماع، استعرض العميد وائل فتحي مراحل تنفيذ التدريب وخطة المحاكاة المقترحة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تُمثل نموذجًا في الجدية والاستعداد، وأنها دائمًا حريصة على الظهور بمظهر مُشرّف في جميع التدريبات القومية، مشيدًا بالاستجابة الفورية والميدانية التي يُبديها المحافظ في التعامل مع الأزمات على أرض الواقع، والتي تؤكد جاهزية المحافظة للتعامل السريع والمنسق مع أي طارئ.

دعم محافظ الغربية ومواجهه الأزمات

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، أن التدريب يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس رؤية الدولة في بناء قدرات محلية مُتماسكة لمجابهة الكوارث، مشيرًا إلى أن “التحضير المُبكر والدقيق لكافة التفاصيل، والتنسيق الكامل بين كل الجهات، هو الركيزة الأساسية التي تضمن نجاح التدريب، سواء في السيناريوهات النظرية أو في التدخلات العملية”، مؤكدًا أن الغربية تستعد لتنفيذه بأعلى درجات الجدية والانضباط المؤسسي.

جهود تنسيقية

وأشار السكرتير العام إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية متواصلة مع كافة الأجهزة والمرافق الحيوية لضمان تفعيل خطة الاستجابة المتكاملة، لافتًا إلى أن روح العمل الجماعي التي تتسم بها فرق العمل بالمحافظة، تمثل قوة حقيقية في تنفيذ هذا التدريب بالصورة التي تليق بالجمهورية الجديدة.

التدريب العملي

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التدريب العملي “صقر 156” يُعد واحدًا من أهم أدوات رفع كفاءة أجهزة الدولة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والكوارث، بما يضمن الاستجابة الفورية وحماية الأرواح والمنشآت، مشددًا على أن نجاح التدريب يعتمد كليًا على مدى جدية الإعداد، ودقة توزيع المهام، والتكامل بين جميع عناصر المنظومة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا تامًا مع القوات المسلحة وكافة قطاعات المحافظة لتنفيذ التدريب بمشاركة شاملة من الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات من صحة، إسعاف، تضامن اجتماعي، أوقاف، شباب ورياضة، وشركات المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، مؤكدًا أن “الجاهزية لا تُبنى وقت الطوارئ، وإنما تُصنع بالتدريب والتخطيط المُسبق”.

تحسين خدمات المواطنين

وأوضح المحافظ أن ما شهدته المحافظة خلال المشروع الاستراتيجي وعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر، كان خير إعداد لهذا التدريب القومي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء منظومة احترافية على مستوى الجمهورية قادرة على التعامل مع الطوارئ بأقصى درجات الكفاءة، مع ضمان توعية المواطنين بدورهم، وإتاحة المعلومات عبر وسائل الإعلام والتواصل المباشر.

دعم وتعاون تنفيذي



وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير للقوات المسلحة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على ما يقدموه من دعم وتعاون غير محدود، مشددًا على أن محافظة الغربية ستقدم نموذجًا متكاملاً في التنفيذ العملي للتدريب، يعكس احترافية مؤسسات الدولة ويؤكد على قدرة المحافظة في مجابهة أية أزمات بكفاءة وجاهزية تامة.