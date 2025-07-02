نقيب المهن الموسيقية يدلي بشهادة حق بعد رحيل المطرب أحمد عامر

أعرب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، عن حزنه الشديد بعد وفاة المطرب أحمد عامر، موضحًا أن الراحل كان يحب الجميع، والجميع كان على علاقة طيبة به.

وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يريد أن يدلي بشهادة تجاه الراحل، قائلا:" الراحل لم تأت شكوى ضده خلال السنوات الأخيرة، وأنه كان ملتزما بجميع الاتفاقيات والحفلات التي كان يتعاقد عليها".

ولفت إلى أن وفاة المطرب الشاب أحمد عامر اليوم، تعطي رسالة للجميع، بأن الدنيا لا تستدعي الخلافات والمشكلات، والصراعات التي تحدث بين البشر، وعلى الجميع البحث عن الخير.

وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية بها مشكلات كثيرة، ولكن طوال العامين ونصف الأخيرة، لم تحدث مشكلة واحدة من المطرب الراحل.