أمير مرتضى: عرضت على كهربا التجديد مقابل حل النزاع ورفض

علق أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على أزمة محمود كهربا قائلًا: “كافأت لعيبة كتير كنت بقوله هات جون واديك شيك بـ 100 ألف تصرفه بعد الماتش، زي كهربا وأوباما ومصطفى محمد، وكهربا كان لاعب مهم جدًا في فترة 2018، قبل ما يهرب، وفيه حكم محكمة بيقول إنه هرب”.

وأضاف أمير مرتضى، ، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: هو شاف ان عقده باطل والنادي شاف إن عقده ممتد، وهو كده دي وجهة نظره، وروحنا الفيفا وهو خسر القضية أول درجة، واتحكم ضده بـ 32 مليون جنيه ما يعادل ساعتها 2 مليون دولار، وهو استأنف عشان يقلل المبلغ أو يلغيه، واحنا استأنفنا عشان نزود المبلغ ونحوله بالدولار، والمحكمة الرياضية أيدت حكمنا بـ 2 مليون دولار".

وقال أمير مرتضى: "أنا اللي عامل القضية من أولها لآخرها، وكهربا طلع في حلقة تليفزيونية مع سيف زاهر والفيديو موجود في القضية، وسأله يا كهربا عقدك فيه قد إيه في الزمالك، وقاله انا عقدي فيه سنتين وجددت سنتين، وسيف زاهر سأله تأكيدًا يعني العقد فيه 4 سنين، قاله آه، وهو اعترف وخسر القضية بسبب الفيديو ده، وكهربا اتحط في ظروف صعبة، خلته يعتمد على نفسه وقوته، ماعرفش الأهلي وقف جنبه ولا لا".

وواصل أمير مرتضى قائلًا: "انا معترض على حاجة، إنه في الآخر دفع بالمصري، رغم احنا شفنا الدولار كان بيحصل فيه إيه الفترة اللي فاتت، وضرر الزمالك لما كهربا هرب، كلف النادي أكتر من 2 مليون دولار، اشترينا بديل له اللي هو محمد أوناجم بـ مليون ونص المليون دولار، وبن شرقي بـ 400 ألف دولار، فا التوتال في التحويلات كان حوالي 2 مليون دولار غير عقود اللاعبين، والموضوع مش إنسانيًا، دي حقوق، وقبل ما يمشي قولتله أجدد لك، قالي لأ، وهعمل شكوى، ومن اللحظه دي مش هتشوفوني، وهرب بعدها على طول".