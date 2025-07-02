مفاجآت محمد صبحي.. تفاصيل صفقة تبادلية جديدة بين الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك محاولات من جانب إدارة نادي الزمالك مع مسئولي بيراميدز للتعاقد مع بعض اللاعبين من الفريق السماوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال ومحمد رضا بوبو وزلاكة، فيما رفضت إدارة بيراميدز التفريط في ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين.

وأضاف: من الوارد أن يتم إجراء صفقة تبادلية، ومن الممكن جدًا انتقال محمد صبحي حارس الزمالك إلى بيراميدز، في مقابل ضم زلاكة وأسامة جلال على أقصى تقدير.

وأكمل: الزمالك من الممكن ان يضم المهدي سليمان لتدعيم مركز حراسة المرمى في حالة انتقال صبحي لبيراميدز ضمن صفقة تبادلية.