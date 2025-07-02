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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت محمد صبحي.. تفاصيل صفقة تبادلية جديدة بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك محاولات من جانب إدارة نادي الزمالك مع مسئولي بيراميدز للتعاقد مع بعض اللاعبين من الفريق السماوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال ومحمد رضا بوبو وزلاكة، فيما رفضت إدارة بيراميدز التفريط في ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين.

وأضاف: من الوارد أن يتم إجراء صفقة تبادلية، ومن الممكن جدًا انتقال محمد صبحي حارس الزمالك إلى بيراميدز، في مقابل ضم زلاكة وأسامة جلال على أقصى تقدير.

وأكمل: الزمالك من الممكن ان يضم المهدي سليمان لتدعيم مركز حراسة المرمى في حالة انتقال صبحي لبيراميدز ضمن صفقة تبادلية.

الزمالك بيراميدز أسامة جلال زلاكة محمد رضا بوبو مصطفى فتحي مهند لاشين محمد صبحي

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