صرفت وماخدتش جنيه.. أمير مرتضي منصور يكشف عن تفاصيل صادمة عن نادي الزمالك

قال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الزمالك بالنسبة لمجلس الإدارة أو أى مجلس إدارة فى أي نادي يكون عمل تطوعي، معقبا: “انا مكنتش فى مجلس الإدارة ولكن كنت متعين مشرف عام على الكرة ولو كان أى حد غيري المنصب دا المفروض يكون أعلى مرتب فى الإدارة ويوصل لملايين”.

وأضاف أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر: “لما مشيت من الزمالك أتعرض عليا كذا نادي سواء داخل أو خارج مصر وفي الإمارات ولكني كنت أقوم بذلك العمل فى الزمالك كهواية ومكنتش بقبض”.

وتابع أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “مخدتش ولا جنيه من الزمالك ولكني صرفت ملايين عليه من أموالي الخاصة.. كل السفريات والمعسكرات على مدار خمس سنوات معايا فواتيرها وكنت بصرف إقامتي بأكلي بفلوسي وعندما مسكت فى 2018 غيرت اللائحة الخاصة بالفريق وعدلتها وألغيت أن مشرف الكرة يأخذ فلوس".