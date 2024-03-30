خبيرة شئون بيئية توضح مخاطر ظاهرة النينيو.. فيديو

تحدثت فيفي كلاب، خبيرة شئون بيئية، عن مخاطر ظاهرة النينيو التي تؤثر على ارتفاع مستويات المحيطات، قائلة إن هذا الارتفاع له تأثير كبير جدًا، فالظاهرة تعتبر من أقوى الظواهر الطبيعية في تقلب نظام المناخ.

وقالت: “نشهد ارتفاع سطح المياه، وارتفاع حرارة الأرض، والتي تنتقل للغلاف الجوي، وتؤثر على المناخ العالمي”.

وأضافت "فيفي كلاب"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع المحيطات له تأثيرات جمة يمكن أن تسبب الجفاف في القرن الأفريقي، أو تسبب الفيضانات في مناطق بالصين، أو الممر الجاف بأمريكا.

وأوضحت أنه سواء الجفاف أو الفيضانات فكلاهما له تأثير اقتصادي واجتماعي وصحي وبيئي بكل المجالات.