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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 11 شخصا في تصادم مروع بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 أخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص وتصادمه بسيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسماعلية أمام شبكة الكهرباء وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة فيما تم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي جامعة العاشر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا من مستشفي جامعة العاشر من رمضان يفيد إستقبال كلا من "محمد ا ع" 22 سنة مقيم الأسكندرية مصاب بإشتباة نزيف بالمخ و"حسين ا ع" 46 سنة مصاب بإشتباة كسر بالذراع الايمن و"محمد ع م" 25 سنة مصاب بإشتباة كسر بالفقرات العنقية و"محمود م م" 35 سنة و"ابراهيم ا ع" 35 سنة و"خالد ص ع" 43 سنة و"مصطفي ا ت" 21 سنة و"احمد س ع" 30 سنة و"عماد ح م" 48 سنة مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة .

تم استقبال كلا من "عادل م ع" 33 سنة مقيم اسيوط "جثة هامدة" و"ابراهيم ع ع" 23 سنة مقيم الأسكندرية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص وتصادمه بسيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسماعلية أمام شبكة الكهرباء وتم نقل المصابين الي مستشفي العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة فيما تم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي جامعة العاشر تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

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