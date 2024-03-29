الشرقية .. ضبط 3 طن و500 كيلو سماد اليوريا

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين ابوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و محمد سمك رئيس الرقابة بحمله تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 5045 جنح أبوكبير ضد ا.ع.ا.ع وذلك لحيازته عدد 10 شكاير سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير داله على مصدره بكمية قدرها نص طن.

كما تم تحرير محضر رقم 5046 جنح أبوكبير ضد ا.م.ع. وذلك لحيازته عدد 60 شيكاره سماد يوريا خاص بوزاره الزراعه وممنوع تداوله بدون فواتير داله على مصدره بكمية قدرها ٣ طن.