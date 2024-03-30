فورين بوليسي: بولندا قد تمنع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن اقتراح المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا حرية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة لمدة عام آخر قد يؤدي إلى قيام بولندا بعرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت فورين بوليسي أنه: "يتجلى هذا بشكل أكثر وضوحًا في بولندا، جارة أوكرانيا، التي أظهرت مؤخرًا قدرًا أكبر من ضبط النفس تجاه كييف، والأهم من ذلك، فيما يتعلق بعضويتها في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى المشاعر المعادية لأوكرانيا بين المزارعين البولنديين لفترة طويلة، والتي تنتقل إلى بقية سكان البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، في تعليقه على الوضع مع احتجاجات المزارعين على الحدود البولندية الأوكرانية، إنه في بعض الأحيان يتعين عليه أن يكون صارما مع "الأصدقاء الأوكرانيين".