مصرع طفلة غرقا أثناء لهوها مع أصحابها في مياه ترعه بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة مصرع طفلة عمرها 7 سنوات غرقا في مياه إحدى الترع أثناء لهوها مع اصدقائها فيما يواصل الأهالي البحث عنها بمساعدة فرق الإنقاذ النهري التي تحاول انتشال الطفلة .



تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد ورود إشارة بإبلاغ الأهالي بغرق طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بإحدى الترع في نطاق مركز ومدينة المحلة.

كما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومحاولة إنتشال الطفلة وذلك بالدفع بفرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.