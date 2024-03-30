أفادت وسائل إعلام روسية اليوم السبت 30 مارس 2024 بأن أوكرانيا باتت بمثابة أرض اختبار لصالح شركات الأدوية الغربية بدعم من مسئولين محليين.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية في تقرير لها أن شركات الأدوية الغربية، اختبرت دواء يمكن أن يسبب أشكالاً مختلفة من السرطان.

وقالت نوفوستي، إن هذا الأمر كشف بعد العثور على وثائق في قبو المستشفى رقم 7 في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن الدواء منح للمرضى في قسم الطب النفسي بالمستشفى المذكورة، حيث أجريت تجارب على 152 مريضًا للعقار التجريبي SB4، المخصص لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى هولندا فلاديمير تارابرين، إن لدى موسكو بيانات تفيد بأن 30 مختبرًا بيولوجيًا يواصلون العمل على أراضي أوكرانيا بناءً على طلب الولايات المتحدة.